Doğu'da kar yağışı bekleniyor, kapalı köy yolları ulaşıma açılıyor - Son Dakika

Doğu'da kar yağışı bekleniyor, kapalı köy yolları ulaşıma açılıyor

10.03.2021 10:04

Doğu'da kar yağışı bekleniyor, kapalı köy yolları ulaşıma açılıyor Doğu Anadolu Bölgesinde akşam saatlerinde kar yağışı bekleniyor.

Doğu'da kar yağışı bekleniyor, kapalı köy yolları ulaşıma açılıyor

ERZİNCAN - Doğu Anadolu Bölgesinde akşam saatlerinde kar yağışı bekleniyor. Kar ve tipi dolayısıyla kapanan köy yolları da birer birer ulaşıma yeniden açılıyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava parçalı, zamanla çok bulutlu gece saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yağışlı geçeceği; yağışların Erzincan ve Iğdır'da karla karışık yağmur, diğer yerlerde ise kar şeklinde olacağı; gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölge genelinde özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden özellikle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı, başta sürücüler olmak üzere vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.

Erzincan'da kar yağışı sebebiyle kapanan 27 köy yolu ulaşıma açılıyor. İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme Birliği 6 greyder, 3 kepçe, 3 bıçaklı kamyon ve 4 ekip ile kapalı köy yollarının açılması için yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Doğu'da kar yağışı bekleniyor, kapalı köy yolları ulaşıma açılıyor
Doğu'da kar yağışı bekleniyor, kapalı köy yolları ulaşıma açılıyor
Doğu'da kar yağışı bekleniyor, kapalı köy yolları ulaşıma açılıyor
Doğu'da kar yağışı bekleniyor, kapalı köy yolları ulaşıma açılıyor

Doğu Anadolu, Meteoroloji, Erzincan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Doğu'da kar yağışı bekleniyor, kapalı köy yolları ulaşıma açılıyor - Son Dakika


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