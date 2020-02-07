Doğu'da kar yağışı, çığ ve kuvvetli fırtına uyarısı - Son Dakika
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Doğu'da kar yağışı, çığ ve kuvvetli fırtına uyarısı

6 saat önce

Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Kars'ta karla karışık yağmur, kar yağışı ile kuvvetli fırtına ve çığ uyarısında bulunuldu.

Doğu'da kar yağışı, çığ ve kuvvetli fırtına uyarısı, System.String[]

Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Kars'ta karla karışık yağmur, kar yağışı ile kuvvetli fırtına ve çığ uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Kars'ta yağışların aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların özellikle Erzincan'da şiddetli olması öngörülen bölgede kuvvetli fırtına ve çığ uyarısı da yapıldı.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklıkları Erzincan ve Iğdır'da 3, Ardahan ve Erzurum'da 1, Tunceli ve Kars'ta sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 1 derece olarak ölçüldü.


Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 11, Tunceli'de 7, Erzincan'da 6, Kars ve Ardahan'da 4, Ağrı ve Erzurum'da 3 derece olması bekleniyor.

Meteoroloji yetkilileri, bölge genelinde kar yağışının yanı sıra kuvvetli fırtına beklendiğinden ulaşımda aksamalar, tipi, çatı uçması, direklerin devrilmesi, soba gazı zehirlenmesi olayları ile bölgede yüksek kesimli kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşlar ve ilgililerin dikkatli olmasını istedi.

Erzincan, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:02 Kaynak: AA
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