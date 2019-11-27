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Doğu'da kar yağışı etkili olmaya başladı

6 saat önce

Doğu'da kar yağışı Kent merkezinden görüntüler Kar yağışından detaylar Doğu'da kar yağışı etkili olmaya başladıKARS - Kars, Ağrı ve Ardahan'da kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Doğu'da kar yağışı

Kent merkezinden görüntüler

Kar yağışından detaylar Doğu'da kar yağışı etkili olmaya başladı

KARS - Kars, Ağrı ve Ardahan'da kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kars'ta kar yağışı öğleden sonra kent merkezini beyaza bürüdü. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ile jandarma ve polis ekipleri, sürücüleri akşam saatlerinde oluşabilecek don olayına karşı uyardı.

Ardahan'da ise yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Yüksek rakımlı dağların zirvesi karla kaplandı.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde de karla karışık yağmur, kar yağışına dönüştü.

Araçların ve yolların karla kaplandığı ilçede, ekipler ulaşımda aksaklıkların yaşanmaması için çalışma başlattı.

Doğu'da kar yağışı etkili olmaya başladı

Ardahan, Kars, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:43 Kaynak: AA
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