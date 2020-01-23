Doğu'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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Doğu'da kar yağışı etkili oluyor

6 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Ardahan ve Ağrı'da kar yağışı etkili olmaya başladı.

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Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Ardahan ve Ağrı'da kar yağışı etkili olmaya başladı.

Erzurum'da öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Sürücüler, karla kaplı yollarda ilerlemekte zorlandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yollar ile kaldırımlarda kar temizleme çalışması yürüttü.

Ardahan

Ardahan'da ise yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor.

Ardahan- Posof ve Ardahan- Şavşat kara yollarında etkili olan kar, aralıklarla tipiye dönüştü. Görüş mesafesini düşüren tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Söz konusu yollarda ekipler karla mücadele çalışması başlattı.

Ağrı

Ağrı'da da yoğun kar yağışı il merkezini beyaza bürüdü. Vatandaşlar, karla kaplı kaldırımlarda yürümekte zorlandı.

Ekiplerin ara sokak ve caddelerde kar küreme çalışması yürüttüğü kentte, vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Kar yağışına sevinen çocuklar ise kar topu oynamanın keyfini çıkardı.

Ardahan, Erzurum, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:44 Kaynak: AA
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