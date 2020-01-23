Doğu'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Doğu'da kar yağışı etkili oluyor
6 saat önce
Erzurum'da kar yağışı etkili olmaya başladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 05:32 Kaynak: AA
Erzurum'da kar yağışı etkili olmaya başladı.
Erzurum'da öğle saatlerinde etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Sürücüler, karla kaplı yollarda ilerlemekte zorlandı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yol ile kaldırımlarda kar temizleme çalışması yürüttü.
Son Dakika Bolu Dağı'nda kar yağışı nedeniyle zincirleme kaza oldu! 8 km kuyruk oluştu AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve eşi trafik kazasında yaralandı Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığından "iğne kör etti" iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı Son Dakika: Gaziosmanpaşa'da yangın paniği! Dumandan etkilenen 12 kişiden 3'ünün durumu ağır