Doğu'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Doğu'da kar yağışı etkili oluyor

6 saat önce

Erzurum'da kar yağışı etkili olmaya başladı.

Erzurum'da kar yağışı etkili olmaya başladı.

Erzurum'da öğle saatlerinde etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Sürücüler, karla kaplı yollarda ilerlemekte zorlandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yol ile kaldırımlarda kar temizleme çalışması yürüttü.

Doğu'da kar yağışı etkili oluyor

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 05:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bolu Dağı'nda kar yağışı nedeniyle zincirleme kaza oldu! 8 km kuyruk oluştu
AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve eşi trafik kazasında yaralandı Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığından "iğne kör etti" iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı Son Dakika: Gaziosmanpaşa'da yangın paniği! Dumandan etkilenen 12 kişiden 3'ünün durumu ağır

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 00:14:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]