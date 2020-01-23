Doğu'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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Doğu'da kar yağışı etkili oluyor

6 saat önce

Ağrı'da da yoğun kar yağışı il merkezini beyaza bürüdü.

Ağrı'da da yoğun kar yağışı il merkezini beyaza bürüdü. Vatandaşlar, karla kaplı kaldırımlarda yürümekte zorlandı.

Ekiplerin ara sokak ve caddelerde kar küreme çalışması yürüttüğü kentte, vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Kar yağışına sevinen çocuklar ise kar topu oynamanın keyfini çıkardı.

Doğu'da kar yağışı etkili oluyor

Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:44 Kaynak: AA
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