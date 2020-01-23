Doğu'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Doğu'da kar yağışı etkili oluyor
6 saat önce
Ağrı'da da yoğun kar yağışı il merkezini beyaza bürüdü.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:44 Kaynak: AA
Ağrı'da da yoğun kar yağışı il merkezini beyaza bürüdü. Vatandaşlar, karla kaplı kaldırımlarda yürümekte zorlandı.
Ekiplerin ara sokak ve caddelerde kar küreme çalışması yürüttüğü kentte, vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.
Kar yağışına sevinen çocuklar ise kar topu oynamanın keyfini çıkardı.
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