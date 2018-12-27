Son Dakika Haberleri: Doğu'da Kar Yağışı Etkisini Sürdürecek

Doğu'da Kar Yağışı Etkisini Sürdürecek

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde kar yağışı ve karla karışık yağmurun etkili olacağı bildirildi.

Doğu'da Kar Yağışı Etkisini Sürdürecek, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde kar yağışı ve karla karışık yağmurun etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Tunceli ve Ardahan çevreleri aralıklı kar yağışlı, Iğdır çevreleri ise yağmurlu ve karla karışık yağmurlu olacak.

Yağışların yer yer kuvvetli ve yoğun olması beklenen bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 1, Ağrı ve Erzincan'da 0, diğer illerde sıfırın altında olmak üzere Ardahan ve Kars'ta 1, Tunceli ve Erzurum'da 2 derece olarak ölçüldü.

Günün en yüksek hava sıcaklığının ise Tunceli ve Iğdır'da 5, Erzincan'da 4, Ağrı'da 2, Erzurum'da 1, Kars'ta sıfırın altında 1, Ardahan'da sıfırın altında 2 derece olması öngörülüyor.


Bölgede etkili olan kar yağışının ardından kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları Kars Sarıkamış'taki Cıbıltepe'de 74, Erzurum Palandöken'de 62, Erzincan Ergan'da 50 santimetre olarak ölçüldü.


Yetkililer, bölgede buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:52 Kaynak: AA

Doğu Anadolu Bölgesi, Kars, Güncel
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