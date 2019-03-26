Son Dakika Haberleri: Doğu'da Kar Yağışı Etkisini Sürdürecek

Doğu'da Kar Yağışı Etkisini Sürdürecek

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Kars, Ağrı ve Erzincan'da, karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

Doğu'da Kar Yağışı Etkisini Sürdürecek, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Kars, Ağrı ve Erzincan'da, karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bir süredir kar yağışının etkili olduğu bölgede Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Erzincan'ın doğusunda aralıklı yağış görülecek.

Yağışların Iğdır'da yağmur, karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Bölgede söz konusu diğer illerde karla karışık yağmur ve kar yağacak.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 4, Erzincan'da 1, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 2, Ağrı'da 4, Ardahan'da 5, Kars'ta 6 derece olarak ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek hava sıcaklığının Iğdır'da 13, Erzincan'da 8, Erzurum ve Ardahan'da 5, Kars'ta 3, Ağrı'da 2 derece olması öngörülüyor.


Yetkililer, bölgede buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklar ve bölge genelindeki eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:31 Kaynak: AA

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