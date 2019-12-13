Doğu'da kar yağışı - MUŞ\ - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu'da kar yağışı - MUŞ\ - Son Dakika

Doğu'da kar yağışı - MUŞ\

6 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar ve tipi nedeniyle 111 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Doğu'da kar yağışı - MUŞ\, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar ve tipi nedeniyle 111 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Bahçesaray ilçesinde 7 ve Başkale ilçesinde de 9 yerleşim biriminin yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

Karla mücadele ekiplerinin, yolu kapalı yerleşim birimlerine yönlendirildiği bildirilen açıklamada, ulaşımın kısa sürede sağlanacağı kaydedildi.

Muş

Muş İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Nihat Rençber, yaptığı açıklamada, Muş ve ilçelerinde 35 köy yolunun kar nedeniyle ulaşıma kapandığı söyledi.

Karla mücadele ekiplerinin kapanan köy yollarını açmaya başladıklarını ifade eden Rençber, kısa sürede köylerle ulaşımın sağlanacağını ve karla mücadele ekiplerinin her zaman hazır bulunduğunu vurguladı.

Bitlis

Bitlis'te de bir köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, dün gece etkili olan kar nedeniyle bir köy yolunun ulaşıma kapandığını ve karla mücadele ekiplerinin burada çalışma başlattığını belirtti.

Bitlis- Tatvan kara yolunda sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı Bitlis-Tatvan kara yolunda sürücüler zor anlar yaşadı.

Hakkari

Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle 19 köy ve 40 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, söz konusu bölgelerde yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Doğu Anadolu Bölgesi, Bitlis, Van, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:01 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Edirne'de başı boş atlar trafiği karıştırdı
Palu Ailesi'nin damadı çocuklarını koruma altına alan memurları ölümle tehdit etmiş Profesör Doktor Mikdat Kadıoğlu: Karadenizlilere müjde, burnunuz küçülecek, daha düzgün olacak "Çocuğum Adnan Oktar'a feda olsun" diyen Nursel Tekin, tahliye edildi

Son Dakika Haberleri
17:41 Emekli öğretmen cinayeti sanığına beraat - Son Dakika
17:40 Günün Özeti - Son Dakika
17:40 Cezayir'in yeni Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun kimdir? - Son Dakika
17:36 Başkan Kılıç, Erenler Güreş Takımını ağırladı - Son Dakika
17:36 Dünya çapında düzenlenen grevler Kosova'ya da sıçradı - Son Dakika
17:06 Edirne'de başı boş atlar trafiği karıştırdı - Son Dakika
15:59 Palu Ailesi'nin damadı çocuklarını koruma altına alan memurları ölümle tehdit etmiş - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 17:43:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu'da kar yağışı - MUŞ\ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]