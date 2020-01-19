Doğu'da kar yağışı nedeniyle 465 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu'da kar yağışı nedeniyle 465 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Doğu'da kar yağışı nedeniyle 465 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

6 saat önce

Kent merkezinde kar yağışının etkili olduğu bölgeler Seyir halindeki araçlar Vatandaşların durakta beklemesi İlerlemekte güçlük çeken araç İş makinelerin yolları temizlemesi Doğu'da kar yağışı nedeniyle 491 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor Van, Hakkari ve Bitlis'te kar yağışı ve tipi...

Kent merkezinde kar yağışının etkili olduğu bölgeler

Seyir halindeki araçlar

Vatandaşların durakta beklemesi

İlerlemekte güçlük çeken araç

İş makinelerin yolları temizlemesi Doğu'da kar yağışı nedeniyle 491 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van, Hakkari ve Bitlis'te kar yağışı ve tipi nedeniyle 491 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle Bahçesaray, Çatak, Gürpınar, Saray, Muradiye, Başkale ve Gevaş ilçelerinde 270 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Muş

Muş'ta soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiledi.

Bulanık ilçesinde soğuk hava nedeniyle vatandaşlar araçlarını, üzerilerini battaniye ile kapatarak korumaya çalıştı.

Sabah işe gitmek isteyen sürücüler, donan araçlarını altlarında ateş yakarak çalıştırdı.

Yetkililer, bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Ayrıca Muş-Bitlis kara yolunda kar yağışı ve sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar yağışı nedeniyle 80 köy yolunun kapandığını söyledi.

Ekiplerin yolları açmak için gece gündüz çalıştığını ifade eden Kurtkan, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini belirtti.

Doğu'da kar yağışı nedeniyle 465 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Hakkari, Bitlis, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:19 Kaynak: AA
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