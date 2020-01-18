Doğu'da kar yağışı nedeniyle 491 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - MUŞ - Son Dakika

Van, Hakkari ve Bitlis'te kar yağışı ve tipi nedeniyle 491 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Muş'ta soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiledi.

Bulanık ilçesinde soğuk hava nedeniyle vatandaşlar araçlarını, üzerilerini battaniye ile kapatarak korumaya çalıştı.

Sabah işe gitmek isteyen sürücüler, donan araçlarını altlarında ateş yakarak çalıştırdı.

Yetkililer, bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Ayrıca Muş-Bitlis kara yolunda kar yağışı ve sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.