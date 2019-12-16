Doğu'da kar yağışı ve sis - Son Dakika

Doğu Anadolu'da kar yağışı ve sis hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı, kuzey kesimlerinin çok bulutlu olması beklenen bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgarların kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 3, Ardahan, Ağrı ve Erzurum'da 1, Tunceli ve Erzincan'da 2, Iğdır'da 3 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Erzincan ve Tunceli'de 10, Iğdır ve Erzurum'da 9, Kars'ta 4, Ağrı'da 3, Ardahan'da 2 derece olması bekleniyor.

Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere vatandaşların ve yetkililerin dikkatli olması istendi.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Palandöken'de 56, Sarıkamış'ta 25, Konaklı'da 18 santimetre ölçüldü.

Ardahan

Kar yağışının etkili olduğu Ardahan'da özellikle yüksek kesimlerde etkili olan soğuk hava nedeniyle kırağı oluştu.

Çıldır-Aktaş kara yolunun Mozeret mevkisindeki sarıçamlar kırağının ardından beyaza büründü.

Ağaçların kırağı ile beyaza bürünmesi güzel görüntüler oluşturdu.

Ağrı

Ağrı'da sabah saatlerinde meydana gelen sis yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte dün aralıklarla devam eden yağmur, sabah saatlerinde yerini sise bıraktı. Yoğun sis sonrası görüş mesafesinin 20 metreye kadar düşmesi yüzünden sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

- Kars

Kars'ta kar yağışının ardından etrafı beyaz örtü ile kaplanan Benlihamet Tren İstasyonu'nda görsel şölen oluştu. Amatör fotoğrafseverler tren istasyonunda fotoğraf çekti.

Kent merkezinde de soğuk hava nedeniyle bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye ile örttü.

Sarıkamış ilçesinde ise sis dolayısıyla görüş mesafesinin düştüğü Kars-Erzurum kara yolunda sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.