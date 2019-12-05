Doğu'da kar yağışı ve soğuk hava
7 saat önce
Evlerin çatılarından sarkan buz sarkıtları Şehir merkezinde etkili olan kar yağışı Belediye ekiplerinin yolları temizleme çalışması Araçların yolda ilerleyişi ERZURUM - Soğuk hava ve kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:40 Kaynak: AA
Evlerin çatılarından sarkan buz sarkıtları
Şehir merkezinde etkili olan kar yağışı
Belediye ekiplerinin yolları temizleme çalışması
Araçların yolda ilerleyişi
ERZURUM - Soğuk hava ve kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.
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