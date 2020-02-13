Doğu'da kar yağışı ve soğuk hava - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu'da kar yağışı ve soğuk hava - Son Dakika

Doğu'da kar yağışı ve soğuk hava

6 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da sabah saatlerinde başlayan kar, aralıklarla etkisini sürdürüyor. Binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu, şadırvanlar ve çeşmeler dondu.

Vatandaşlar, kar ve buz nedeniyle kaldırımlarda yürümekte zorlanırken araç sürücüleri de yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri yol ve kaldırımlarda kar küreme ile tuzlama çalışması yürütüyor.

Ağrı

Ağrı'da kar yağışı ve soğuk hava yaşamı zorlaştırıyor.

Kentte dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Özellikle çevre yolu ve ana caddelerdeki yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle vatandaşların yürümekte zorluk çektiği kentte, esnaf iş yerlerinin önündeki kar birikintilerini temizledi.

Bazı vatandaşlar da çatılarda biriken kar ve buz sarkıtlarını küreklerle kırdı.

Kars

Kars'ta etkili olan soğuk hava ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle sürücüler araçlarını çalıştırmakta güçlük çekti. Bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye ve halılarla örttü.

Selim- Sarıkamış ve Arpaçay- Çıldır kara yollarında tipi nedeniyle görüş mesafesi düştü. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekipleri tipi nedeniyle yolda biriken karı temizliyor.

Sarıkamış ilçesinde de dondurucu soğuklar nedeniyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Sarıkamış-Kars kara yolu Asboğa köyü mevkisinde tipi nedeniyle araçlar güçlükle ilerleyebildi.

Doğu'da kar yağışı ve soğuk hava

Doğu Anadolu Bölgesi, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:19 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

5 yıldızlı otelin restoran müdürü, otomobilinde ölü bulundu
Diyarbakır'da bir grup vatandaş türkü eşliğinde kardan adamla halay çekti Türk havacılık devi Atlas Global iflas başvurusu yaptı Gaziantepli iş insanı otelini sokakta kalan evsizlere açtı

Son Dakika Haberleri
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi
15:41 Caroline Yılmaz ve Serdar Ortaç'ın 14 Şubat buluşması!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 18:54:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu'da kar yağışı ve soğuk hava - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]