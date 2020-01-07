Doğu'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu - Son Dakika
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Doğu'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu

7 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Tunceli'de hafta sonu kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 18 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 4 ekip, köy yollarının ulaşıma açılması için karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

Yüksek kesimlerde yer yer tipi oluşması ekiplerin yol açma çalışmalarını güçleştiriyor.

Kars

Kars'ta kar yağışının ardından hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye düştü, buz sarkıtları oluştu.

Bazı vatandaşlar soğuk hava nedeniyle araçlarını branda, battaniye ve halılarla örttü.

Kentin Sarıkamış ilçesinde de soğuk hava yüzünden ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

Bina çatılarında buz sarkıtları oluşan ilçede bazı esnaf da yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için dükkanlarının önüne yem bıraktı.

Esnaflardan Süreyya Yıldırım, soğuk havalarda yaban hayatına duyarlı olmak gerektiğini belirterek, "Doğada yaşayan hayvanlar soğuk havalarda yiyecek bulamıyor, biz de onlara buğday yem veriyoruz, esnafın bu konuda daha duyarlı olmasını istiyorum. Çünkü yaban hayvanları da can taşıyor, bunu düşünmemiz lazım." diye konuştu.

Ardahan

Ardahan'da soğuk nedeniyle kırağı tutan ağaçlar, kartpostallık görüntülerde oluşturdu.

Vatandaşlar soğuk havada yem bulmakta güçlük çeken kuşlara yem verdi.

Kapatanpaşa Mahallesi'nde güvercinlere yem veren Yener Namlıgöz, canlılara sahip çıkmanın bir insanlık görevi olduğunu belirterek, "Bu bölgede yaşayan herkes her sabah bunlara yem verir. Buradaki esnafın ilk işi kuşlara yem vermek. Onları yaşatmamız lazım. Bu insanlık görevi." dedi.

Kura Nehri bölgesinde beyaza bürünün ağaçlar güzel görüntüler oluşturdu.

Doğu'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu

Doğu Anadolu Bölgesi, Tunceli, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:07 Kaynak: AA
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