Doğu'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor - Yiyecek arayan tilki - KARS - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor - Yiyecek arayan tilki - KARS - Son Dakika

Doğu'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor - Yiyecek arayan tilki - KARS

6 saat önce

Karla bürünmüş ormanlardan görüntüler Sarıkamış kent merkezinde kar manzaraları Binaların çatısındaki buz sarkıtları ve güvercinler Yiyecek arayan tilki Kars'ta yoğun sis etkili oluyorKARS - Kars'ta etkili olan yoğun sis hava ulaşımını da olumsuz etkiledi.

Karla bürünmüş ormanlardan görüntüler

Sarıkamış kent merkezinde kar manzaraları

Binaların çatısındaki buz sarkıtları ve güvercinler

Yiyecek arayan tilki Kars'ta yoğun sis etkili oluyor

KARS - Kars'ta etkili olan yoğun sis hava ulaşımını da olumsuz etkiledi.

Kentte dün akşam etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde yerini sise bıraktı. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Sis nedeniyle hava ulaşımı da olumsuz etkiledi. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan Kars Harakani Havalimanı'na yapılması planlana AnadoluJeti'in THY 7300 sayılı seferi iptal edildi. İstanbul'dan Kars'a saat 10.50'de yapılması planlanan Pegasus'un PC 2590 sefer sayılı uçakta sis nedeniyle ilerleyen saatlere ertelendi.

Bu arada sis nedeniyle tarihi Kars Kalesi ve çevresinde güzel görüntüler oluştu.

Kentte yoğun sis etkisini sürdürüyor.

Sarıkamış ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

İlçe merkezinde kar kalınlığı 25 Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 70 santimetreye ulaştı. Ağaçlar, bitkiler karla kaplanırken bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Vatandaşlar araçlarının üzerini, evlerinin önünde biriken karları temizledi.

Kar yağışı yaban hayatı da olumsuz etkiliyor. Aç kalan bir tilkinin karlı meralarda yiyecek araması dikkat çekti.

Doğu'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor - Yiyecek arayan tilki - KARS

Sarıkamış, Sabah, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:57 Kaynak: AA
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