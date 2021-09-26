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Doğu'da kar yağışı yaşanırken, Bodrum'da deniz sezonu devam ediyor - Son Dakika

Doğu'da kar yağışı yaşanırken, Bodrum'da deniz sezonu devam ediyor

26.09.2021 09:27

Yurdun Doğu ve Doğu Karadeniz bölgelerindeki birçok ilde hava sıcaklıkları 17 derece ila 4 dereceye kadar düştü. Ağrı, Artvin, Kars ve Doğu Karadeniz illerinde karla mücadele edilirken, Bodrum'da ise sıcaklıklar 35 dereceye kadar çıktı. Tatilciler ve turistler, sahillerde denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkardı.

Türkiye'nin bazı bölgelerinde soğuk hava ve kar yağış etkili olurken, Bodrum'da hava sıcaklığı 35 dereceye ulaşmasıyla yerli ve yabancı turistler denizin, güneşin ve kumun tadını doyasıya çıkardı. Tatilciler denizin ve güneşin keyfini sürdü.

DOĞU'DA KAR ETKİLİ OLURKEN, BODRUM'DA SICAKLIK 35 DERECEYİ BULDU

Ağrı dağı, Artvin'in yüksek kesimleri, Kars, Doğu Karadeniz yaylaları, Bitlis'in Süphan dağına kar yağışı ve tipi etkili oldu. Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde gece saatlerinden sabah saatlerine kadar hafif zirai don uyarısın da bulunuldu. Birçok ilde hava sıcaklıkları 17 derece ila 4 derece arasında olduğu öğrenildi. Bodrum'da ise hava sıcaklığı 35 dereceye kadar çıktı. Türkiye'nin bazı bölgelerinde soğuk hava, yağmur ve kar yağışı ile mücadele ederken Bodrum'a ise yaz yeniden geldi. Turistler özellikle Kumbahçe ve Paşatarlası sahillerinde denize girdi. Bazı turistler, Bodrum'a ilk kez geldiklerini ve bu mevsimde denize girmenin ayrı bir güzelliği olduğunu ifade etti.

Doğu'da karla mücadele edilirken, Bodrum'da tatilciler denizin keyfini sürdü

TURİZMDE YÜZDE 50 DÜŞÜŞ

Sianji Well Being otelin Yönetim Kurulu Başkanı Turizmci Recai Çakır Eylül ayında turizmde yüzde 50 düşüş olduğunu ifade ederek "Eylül ayı fena geçmiyor ama çoğu otel yabancıya dayalı olduğu için yüzde 50'lere gerileyen bir turizm ayı geçiriyoruz. Büyük bir ihtimal 1 Ekim'den sonra bir çok otel kapatacak kapılarını. Daha çok 2 yıldız, 3 yıldızlı oteller kapatacak hatta kapatmaya başladılar bile. Ekim ayında 5 yıldızlı ve üst sekmet otellerin açık kalacağını düşünüyorum" dedi.

Doğu'da karla mücadele edilirken, Bodrum'da tatilciler denizin keyfini sürdü

"KAPANMA YERİNE AŞI KURALI GETİRİLECEK"

Çakır, aşı vurulan vatandaşların tatil yapacağını ön gördüğünü belirterek "Bundan sonra bence kapanma söz konusu olmayacak. Sadece aşı kuralı getirilecek. Daha önceleri HES kuralı getirilmişti. Bundan sonra 2 aşı yaptıran herkes tatilini rahatlıkla geçirebilecek. Otobüslere, uçaklara bu kurallar çerçevesinde aldıkları için bu sistemi otellerde getirecekler. Özellikle kış turizmi dediğimiz, kayak, termal, spor gibi turizm hizmeti veren oteller açık olarak devam edecekler gibi görülüyor. Umuyorum iyi bir kış sezonu geçiririz" dedi.

Doğu'da karla mücadele edilirken, Bodrum'da tatilciler denizin keyfini sürdü
Doğu'da karla mücadele edilirken, Bodrum'da tatilciler denizin keyfini sürdü
Doğu'da kar yağışı yaşanırken, Bodrum'da deniz sezonu devam ediyor

Doğu Karadeniz, Artvin, Bodrum, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Doğu'da kar yağışı yaşanırken, Bodrum'da deniz sezonu devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doğu'da kar yağışı yaşanırken, Bodrum'da deniz sezonu devam ediyor - Son Dakika
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