Doğu'da kardan kapanan 109 yerleşim biriminin yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu'da kardan kapanan 109 yerleşim biriminin yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Doğu'da kardan kapanan 109 yerleşim biriminin yolu ulaşıma açıldı

7 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle kapanan 109 yerleşim biriminin yolu ulaşıma açıldı.

Doğu'da kardan kapanan 109 yerleşim biriminin yolu ulaşıma açıldı, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle kapanan 109 yerleşim biriminin yolu ulaşıma açıldı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yüksek kesimlerde kar yağışı ve tipinin ulaşıma kapattığı 14 yerleşim biriminin yolu açıldı, kapalı 4 mahalle yolunda ise çalışmalar sürüyor.

Muş, Bitlis ve Hakkari

Muş ve ilçelerinde kapanan 35 köy yolu, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince trafiğe açıldı.

Kar yağışının zaman zaman etkisini sürdürdüğü yüksek kesimlerde vatandaşlar evlerinin önünde biriken kar yığınlarını temizlerken, besiciler de karın oluşturduğu beyaz zeminde hayvanlarına yem verdi.

Kar kalınlığının 20 santimetreyi aştığı Çengilli köyünde hafta sonunu fırsat bilen çocuklar, kardan adam yaptı ve kar topu oynadı.

Bitlis'te kardan kapanan bir köy yolu, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince açıldı.

Hakkari ve ilçelerinde dün kapanan 19 köy ve 40 mezranın yolu trafik akışına açılırken, karla mücadele ekipleri de söz konusu bölgelerde yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji 14'üncü Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Van'ın güneybatı ilçeleri ile Muş ve Bitlis çevrelerinin karla karışık yağmur ve hafif karlı geçeceği tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis görülecek.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişikliğin beklenmediği bölgede, rüzgar genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 7, Muş'ta 6, Hakkari'de 3 ve Bitlis'te 1 derece olması bekleniyor.

Hakkari, Bitlis, Muş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 10:54 Kaynak: AA
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