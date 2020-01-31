Doğu'da kardan kapanan 258 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu'da kardan kapanan 258 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Doğu'da kardan kapanan 258 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

6 saat önce

Van, Muş ve Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle 258 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandığı bildirildi.

Van, Muş ve Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle 258 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandığı bildirildi.

Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle 64 köy yolunun ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdür Ümit Kurtkan, kar yağışı ve tipi nedeniyle 64 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin yolları açmaya başladıklarını belirtti.

Kent merkezinde kar ve tipi nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Doğu'da kardan kapanan 258 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Bitlis, Muş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:41 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji uyardı: Yoğun kar yağışı etkili olacak
Meteoroloji'den 23 ile kar yağışı uyarısı yapıldı Son Dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu ÖSYM'nin Twitter hesabından +18'lik hesabın takip edilmesi sosyal medyada gündem oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 18:05:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu'da kardan kapanan 258 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]