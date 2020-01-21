Doğu'da kardan kapanan 336 yol açıldı - Son Dakika

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu 336 yerleşim biriminin yolu açıldı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 72 yerleşim biriminin yolunun açılması için çalışma başlatıldı. Yüksek kesimlerde bölgenin zorlu coğrafyasına rağmen 43 yolu açan karla mücadele ekipleri, kalan 29 yolda da çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluklara rağmen belirlenen bölgelerde hazır bekletiliyor.

Hakkari

Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, Hakkari ve ilçelerinde dünden bu yana yürütülen çalışmalar sonucu 66 köy ve mezranın yolu açıldı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 21 yerleşim biriminin yolunun açılması için çalışma yürütüyor.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, karla mücadele ekiplerinin kapalı bulunan 166 köy yolundan 132'sini ulaşıma açtığını belirtti. 34 yolda çalışmaların devam ettiğini kaydeden Kurtkan, acil durumlar için ekiplerin belirlenen noktalarda hazır bekletildiğini aktardı.

Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür ise dün etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan 95 köy yolunun tamamının açıldığını bildirdi. Yollarda genişletme çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Yentür, özverili çalışmalarından dolayı karla mücadele ekiplerine teşekkür etti. Öte yandan Muş-Bitlis kara yolunda sürücüler, sis nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Buzlanma, don ve sis bekleniyor

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu, sabah saatlerinde Hakkari çevrelerinde hafif kar yağışlı olacak. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile pus, yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Günün en yüksek sıcaklığının Van'da 1, sıfırın altında olmak üzere Hakkari ve Bitlis'te 3, Muş'ta 1 derece olması öngörülüyor.