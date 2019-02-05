Son Dakika Haberleri: Doğu'da Kardan Kapanan 52 Köy ve Mahalle Yolu Ulaşıma Açıldı

Doğu'da Kardan Kapanan 52 Köy ve Mahalle Yolu Ulaşıma Açıldı

2 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı yüzünden dün ulaşıma kapanan 58 köy ve mahalle yolundan 52'si açıldı.

Doğu'da Kardan Kapanan 52 Köy ve Mahalle Yolu Ulaşıma Açıldı, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı yüzünden dün ulaşıma kapanan 58 köy ve mahalle yolundan 52'si açıldı.

Erzurum'da etkili olan kar yağışı yüzünden ulaşımı kapanan 50 mahalle yolunda ulaşım sağlanması için Büyükşehir Belediyesi ekiplerince dün çalışma başlatıldı.

İş makinesi desteğindeki ekiplerin yaptığı yoğun çalışmalar sonucu bu yollardan 44'ü yeniden ulaşıma açıldı.

Ekipler, hala kapalı olan 6 mahallenin yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca kentteki soğuk hava nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatısında buz sarkıtları oluştu, süs havuzları dondu.

Kardan dolayı dün kapanan Kars'taki 4 köy yolu ile Tunceli'deki 4 köy yolu da İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:17 Kaynak: AA

Erzurum, Doğu Anadolu Bölgesi, Kar, Güncel
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