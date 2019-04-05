Son Dakika Haberleri: Doğu'da Karla Karışık Yağmur Bekleniyor

Doğu'da Karla Karışık Yağmur Bekleniyor

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 3 ilde karla karışık yağmurun etkili olacağı belirtildi.

Doğu'da Karla Karışık Yağmur Bekleniyor, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 3 ilde karla karışık yağmurun etkili olacağı belirtildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars ve Ardahan çevresinde yağışların karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de 5, Iğdır'da 3, Erzincan'da 1, Ağrı'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 2, Erzurum ve Ardahan'da 1 derece kaydedildi.

Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Iğdır'da 18, Tunceli ve Erzincan'da 12, Erzurum'da 10, Ardahan ve Kars'ta 9, Ağrı'da 8 derece olması bekleniyor.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları Erzincan Ergan'da 195, Erzurum Palandöken'de 139, Erzurum Konaklı'da 112, Kars Sarıkamış'ta 101 ve Ardahan Yalnızçam'da ise 4 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölgede buzlanma beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara ve bölge genelinde eğimli alanlardaki çığ tehlikesine karşı tedbirli davranılması konusunda uyarıda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:58 Kaynak: AA

Doğu Anadolu Bölgesi, Ardahan, Kars, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'daki Fuar Alanında Stant Devrildi: Yaralılar Var Muhafız'ın Güzel Oyuncusu Hazar Ergüçlü'den Cesur Poz Ünlü Anketçiden Çok Konuşulacak Erken Seçim Çıkışı: Bu Şekilde Gitmez Güzel Oyuncu Hazar Ergüçlü, Cesur Pozlarıyla Yürek Hoplattı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 11:09:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu'da Karla Karışık Yağmur Bekleniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]