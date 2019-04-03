Son Dakika Haberleri: Doğu'da Karla Karışık Yağmur ve Kar Bekleniyor

Doğu'da Karla Karışık Yağmur ve Kar Bekleniyor

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Doğu'da Karla Karışık Yağmur ve Kar Bekleniyor, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı olacak.

Bölgede yağışlar, Iğdır ve Erzincan çevrelerinde yağmur, zamanla karla karışık yağmur, diğer illerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde düşecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 3, Ardahan'da 2 ve Erzurum'da 1 derece ölçüldü. Gece sıcaklık, Erzincan'da sıfır, Ağrı'da 1, Tunceli'de 4, Iğdır'da ise 6 derece kaydedildi.

Günün en yüksek sıcaklıklarının Erzincan'da 13, Iğdır'da 12, Tunceli'de 11, Kars'ta 7, Erzurum, Ağrı ve Ardahan'da 5 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları ise kayak merkezlerinden Erzincan Ergan'da 190, Erzurum Palandöken'de 126, Kars Sarıkamış'ta 110, Erzurum Konaklı'da 115, Ardahan Yalnızçam'da 7 santimetre ölçüldü.

Bölgede sabah ve gece buzlanma beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara ve eğimli alanlardaki çığ tehlikesine karşı, vatandaşlar ve ilgililerin tedbirli davranması gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:12 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Devletten İşverene Her İşçi İçin 3 Bin 134 Lira Destek Oy Sayım İşlemi Devam Ederken İmamoğlu ve Yıldırım Arasındaki Fark Azalmaya Başladı Temelli, Erdoğan'ı Eleştirdiği "Kürdistan'da Kazanmak, Batıda Kaybettirmek" Stratejisini Yorumladı: Hedefe Ulaştık Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim Yorgunluğunu Atmak İçin Tatile Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 11:32:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu'da Karla Karışık Yağmur ve Kar Bekleniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]