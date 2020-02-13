Doğu'da karla mücadele, belediye bütçelerini olumsuz etkiliyor - Son Dakika

DOĞU Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, belediyelerin bütçelerini de olumsuz etkiliyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, karla mücadeleye haftada 50 milyon TL harcıyor.

Türkiye'nin doğusunda 1950 rakımlı en yüksek yerleşim yerlerinden biri olan ve en çok kar alan illerden Erzurum, uzun ve çetin süren kış şartları nedeniyle belediye bütçesini ve personelini zorluyor. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Türkiye'nin en soğuk ve iklim şartlarının en zor yaşanan yerleri arasında bulunduğunu söyledi. Sekmen, geçen yıllara oranla bu yıl bölgeye daha az kar yağmasına rağmen karla mücadeleye, personel maaşı ve iş makinelerin yakıt ve diğer masrafları ile birlikte haftada 50 milyon TL harcandığını söyledi. Belediye ekiplerinin 24 saat aralıksız karla mücadele ettiğini belirten Başkan Sekmen, "Hava sıcaklığı sıfırın altında 30 dereceye varan soğuklarda bile personel üzerine düşen görevi yerine getiriyor. Merkez ilçe belediyelerle birlikte müthiş bir çalışma sürdürüyoruz" dedi.Bin 335 mahalle ve onlara bağlı yerleşimlerdeki 5 bin 530 kilometrelik yol ağında görev yapan kar timlerinin, kardan geçit vermeyen yolları en kısa sürede açtığını belirten Başkan Sekmen, "Karla mücadele çalışmalarını yaklaşık 1000 araç ve 1500 personelle gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 6 ay boyunca köy kardan kapanan köy yollarını açıyoruz. Kent merkezinde de cadde ve sokaklardaki topladığımız yaklaşık 100 kamyon kar ve buzu şehrin dışına taşıyoruz. Yılda ortalama 5 ton tuz kullanıyoruz" dedi.