Doğu'da Kış

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- Çarşı merkezinde seyir halindeki yaylar ve araçlardan görüntüler Kay yağışı görüntüsü Okuldan dönen öğrenciler Kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar Belediye ekiplerinin yol açma çalışması HAKKARİ - Hakkari'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
- Çarşı merkezinde seyir halindeki yaylar ve araçlardan görüntüler
Kay yağışı görüntüsü
Okuldan dönen öğrenciler Kar
yağışı altında yürüyen vatandaşlar
Belediye ekiplerinin yol açma çalışması HAKKARİ - Hakkari
'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:49 Kaynak: AA
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