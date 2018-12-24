Son Dakika Haberleri: Doğu'da Kış

Doğu'da Kış

17 dakika önce

- Çarşı merkezinde seyir halindeki yaylar ve araçlardan görüntüler Kay yağışı görüntüsü Okuldan dönen öğrenciler Kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar Belediye ekiplerinin yol açma çalışması HAKKARİ - Hakkari'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

- Çarşı merkezinde seyir halindeki yaylar ve araçlardan görüntüler
Kay yağışı görüntüsü
Okuldan dönen öğrenciler
Kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar
Belediye ekiplerinin yol açma çalışması HAKKARİ - Hakkari'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:49 Kaynak: AA

Hakkari, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belediye Parke Taşını Yol Yerine Vatandaşın Tarlasına Döşedi Cezaevindeki Ağabeyine Af İçin İkinci Kez Atatürk Heykeline Çıktı

Vodafone, İnternetini Başka Cihazlarla Paylaşanlara Ek Ücret Getirilemeyeceğini Açıkladı Oyuncu Metin Akpınar: Cumhurbaşkanımızı Hedef Gösteren Hareketimiz Olamaz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 19:06:21. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu'da Kış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]