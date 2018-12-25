Son Dakika Haberleri: Doğu'da Kış

Doğu'da Kış

1 saat önce

-Yol açma çalışmaları HAKKARİ - Hakkari'de olumsuz hava şartları nedeniyle 32 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

-Yol açma çalışmaları HAKKARİ - Hakkari'de olumsuz hava şartları nedeniyle 32 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Valilikten alınan bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle il merkezinde 7 köy, 10 mezra, Yüksekova ilçesinde 2 köy, 8 mezra ve Şemdinli ilçesinde 1 köy 4 mezra yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Muş'ta kar yağışı sonucu 29 köy yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ve belediye ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalara devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:13 Kaynak: AA

Şemdinli, Yüksekova, Kar, Hakkari, Güncel
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