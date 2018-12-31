Doğu'da Kış

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Bingöl'de kar dolayısıyla 281 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bingöl'de kar dolayısıyla 281 köy yolu ulaşıma kapandı.



İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 281 köy ile ulaşım sağlanamıyor. Kapanan yolların ulaşıma açılması için 11 ekip çalışma sürdürüyor.



Bu arada şehir merkezinde de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Bingöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaldırımlardan biriken karları temizledi.



İnönü Mahallesi Kültür Caddesi'ndeki iş yerinin önünde kardan adam yapan esnaf Kadir Çıkaray, "Kar gelmiş hoş gelmiş, biz de kardan adam yaptık. Hem dükkanımızın önünü temizledik hem kardan adam yaptık. Neşemiz bol olsun." dedi.



Valilik yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların bugün tatil edilmesine, engelli ve hamile çalışanların da idari izinli sayılmasına karar vermişti.

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