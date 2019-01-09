Doğu'da Kış

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili kar ve tipi nedeniyle bazı il ve ilçe bağlantı yolları kapandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili kar ve tipi nedeniyle bazı il ve ilçe bağlantı yolları kapandı.



Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde kar, tipi ve sisin etkili olduğu belirtildi.



Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Hasköy-Mutki, Van-Bahçesaray, Malazgirt-Karahasan, Ahlat-Karahasan, Hakkari-Geçitli, Hakkari-Şırnak, Bitlis-Bahçesaray, Hizan-Bahçesaray, Yüksekova-Şemdinli yollarının kapandığı, ekiplerin yol açma ve genişletme çalışması yaptığı bildirildi.

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