Son Dakika Haberleri: Doğu'da Kış

Doğu'da Kış

16 dakika önce

Elazığ ve Bingöl'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Bingöl-Erzurum kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Elazığ ve Bingöl'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Bingöl- Erzurum kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Elazığ'da da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 269 köy yolu ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, İl Özel İdaresi ekipleri kent genelinde etkisini devam ettiren yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı il genelinde kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Ayrıca, Elazığ- Malatya kara yolunda kar yağışının ardından bazı bölgelerde oluşan buzlanmaya karşı karayolları ekiplerinin tuzlama ve kar küreme çalışması yaptığı, kara yolunu kullanan sürücülerin dikkatli olması gerektiği bildirildi.
Öte yandan, olumsuz hava koşulları nedeniyle Karakoçan ilçesinde tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:46 Kaynak: AA

Bingöl, Erzurum, Elazığ, Güncel
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