Doğu'da Kış
16 dakika önce
Elazığ ve Bingöl'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Bingöl-Erzurum kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Elazığ
ve Bingöl
'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Bingöl- Erzurum
kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Elazığ'da da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 269 köy yolu ulaşıma kapandı.
Alınan bilgiye göre, İl Özel İdaresi ekipleri kent genelinde etkisini devam ettiren yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı il genelinde kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarına devam ediyor.
Ayrıca, Elazığ- Malatya
kara yolunda kar yağışının ardından bazı bölgelerde oluşan buzlanmaya karşı karayolları ekiplerinin tuzlama ve kar küreme çalışması yaptığı, kara yolunu kullanan sürücülerin dikkatli olması gerektiği bildirildi.
Öte yandan, olumsuz hava koşulları nedeniyle Karakoçan
ilçesinde tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:46 Kaynak: AA
Türkiye'nin En Olaysız Şehri Belli Oldu
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 13 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller
Kar ve Tipide Mahsur Kalan 300 Kişi Kurtarıldı (3)
Timsah, Herkesin Gözü Önünde Havuza Düşen Kadını Parçaladı