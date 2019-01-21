Son Dakika Haberleri: Doğu'da Kış

Doğu'da Kış

59 dakika önce

BİNGÖL/ Bingöl ve Elazığ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 56 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

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BİNGÖL/ Bingöl ve Elazığ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 56 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Bingöl'de İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 40 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapanan yolların ulaşıma açılması için 11 ekip tarafından başlatılan çalışmalar sürüyor.

Elazığ'da ise kar ve tipi nedeniyle 16 köye ulaşım yapılamıyor.

İl Özel İdaresi ekiplerince, 18 Ocak'tan bu yana aralıksız sürdürülen çalışmalarla kapalı 182 köy yolundan 166'sı ulaşıma açıldı.

Ekiplerin, kapalı 16 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmaları devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:22 Kaynak: AA

Elazığ, Bingöl, Güncel
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