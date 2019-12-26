Doğu'da kış - Son Dakika

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Doğu'da kış

6 saat önce

Kar yağışı Karayolları ekiplerinin yolları temizlemesi Vatandaşların araçlarının üzerinde biriken karları temizlemesi HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı

Karayolları ekiplerinin yolları temizlemesi

Vatandaşların araçlarının üzerinde biriken karları temizlemesi HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Doğu'da kış

Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:45 Kaynak: AA
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