Doğu'da kış - Son Dakika

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Kar yağışı Karayolları ekiplerinin yolları temizlemesi Vatandaşların araçlarının üzerinde biriken karları temizlemesi HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:45 Kaynak: AA
Kar yağışı
Karayolları ekiplerinin yolları temizlemesi
Vatandaşların araçlarının üzerinde biriken karları temizlemesi HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
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