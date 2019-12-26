Doğu'da kış - Son Dakika

Vatandaşların araçlarının üzerinde biriken karları temizlemesi HAKKARİ - Hakkari 'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

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Meteoroloji uyardı! Bu geceden itibaren birçok ilde kar yağışı etkili olacak