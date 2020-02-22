Doğu'da kış - Ağaçlar kırağı ile kaplandı - Son Dakika

Karla kaplı alan

Çıldır-Aktaş kara yolu mevkindeki kırağı tutmuş ağaçlar

Kırağı tutmuş otlar

ARDAHAN - Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor. Çıldır-Aktaş Kara yolununda yoğunlaşan soğuk hava ve pustan dolayı ağaçlar karağı ile kaplandı.