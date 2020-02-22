Doğu'da kış - Ağaçlar kırağı ile kaplandı - Son Dakika

Doğu'da kış - Ağaçlar kırağı ile kaplandı
16 dakika önce
Karla kaplı alan Çıldır-Aktaş kara yolu mevkindeki kırağı tutmuş ağaçlar Kırağı tutmuş otlar ARDAHAN - Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 10:17 Kaynak: AA
Karla kaplı alan
Çıldır-Aktaş kara yolu mevkindeki kırağı tutmuş ağaçlar
Kırağı tutmuş otlar
ARDAHAN - Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor. Çıldır-Aktaş Kara yolununda yoğunlaşan soğuk hava ve pustan dolayı ağaçlar karağı ile kaplandı.
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