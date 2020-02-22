Doğu'da kış - Ağaçlar kırağı ile kaplandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu'da kış - Ağaçlar kırağı ile kaplandı - Son Dakika

Doğu'da kış - Ağaçlar kırağı ile kaplandı

16 dakika önce

Karla kaplı alan Çıldır-Aktaş kara yolu mevkindeki kırağı tutmuş ağaçlar Kırağı tutmuş otlar ARDAHAN - Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor.

Karla kaplı alan

Çıldır-Aktaş kara yolu mevkindeki kırağı tutmuş ağaçlar

Kırağı tutmuş otlar

ARDAHAN - Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor. Çıldır-Aktaş Kara yolununda yoğunlaşan soğuk hava ve pustan dolayı ağaçlar karağı ile kaplandı.

Doğu'da kış - Ağaçlar kırağı ile kaplandı

Ardahan, Çıldır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 10:17 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Sınıfta kalma sistemini tekrardan getireceğiz
Macron ve Merkel, Rusya ve Esed rejiminden İdlib'de ateşkes istedi 15 aydır kayıp olan Burhan Aykurt ormanlık alanda ölü bulundu Almanya'da ırkçı terör saldırısından kurtulan Kamerunlu, Müslüman oldu

Son Dakika Haberleri
10:25 Arı Maya kostümüyle snowbord yapıp, Davraz kayak merkezini tek başına tanıttı
10:15 Hadise'nin Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarına beğeni yağdı
08:50 Muhterem Nur yoğun bakımda
08:36 Acun Ilıcalı, Ersin Korkut'a Bayi Toplantısı sürprizi! Ünlü oyuncularla sohbet ettiler
08:20 Talat Bulut'un Ece Erken'e açtığı tazminat davası reddedildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 10:34:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu'da kış - Ağaçlar kırağı ile kaplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]