Doğu'da kış da, eziyeti de devam ediyor: Bitlis'te bir vatandaş tonlarca karın altından kıl payı farkla kurtuldu - Son Dakika
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Doğu'da kış da, eziyeti de devam ediyor: Bitlis'te bir vatandaş tonlarca karın altından kıl payı farkla kurtuldu

24.03.2022 12:55

Bitlis'te sokakta yürürken önünden geçtiği işyerinin çatısındaki karların üstüne düşmesinden son anda kurtulan vatandaşın görüntüleri, güvenlik kameralarına yansıdı.

Mart ayı neredeyse bitiyor ama birçok ilimizde kar daha yerden kalkmadı. Kış şartlarıyla mücadele eden Bitlis'in Hüsrevpaşa Mahallesi'nde çatılarda biriken karlar nedeniyle tehlikeli bir hadise yaşandı.

FACİADAN KIL PAYI KURTULDU

Bir iş yerinden çıkan vatandaş, sokakta yürürken çatıdan düşen karları son anda fark edince olası bir faciadan kurtuldu. Bitlis Belediyesi karla mücadele ekipleri, olay sonrası iş yerlerinin önünde biriken karları temizlemek için saatler süren çalışma gerçekleştirdi.

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Binaların çatılarında biriken tonlarca ağırlıktaki kar kütleleri vatandaşların korkulu rüyası oldu Binaların çatılarında biriken tonlarca ağırlıktaki kar kütleleri vatandaşların korkulu rüyası oldu Kar kalınlığı 9 metreyi geçti, Bitlisliler bahara hasret kaldı Kar kalınlığı 9 metreyi geçti, Bitlisliler bahara hasret kaldı

Bitlis, Mart, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Doğu'da kış da, eziyeti de devam ediyor: Bitlis'te bir vatandaş tonlarca karın altından kıl payı farkla kurtuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doğu'da kış da, eziyeti de devam ediyor: Bitlis'te bir vatandaş tonlarca karın altından kıl payı farkla kurtuldu - Son Dakika
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