Doğu'da kış da, eziyeti de devam ediyor: Bitlis'te bir vatandaş tonlarca karın altından kıl payı farkla kurtuldu - Son Dakika

Mart ayı neredeyse bitiyor ama birçok ilimizde kar daha yerden kalkmadı. Kış şartlarıyla mücadele eden Bitlis'in Hüsrevpaşa Mahallesi'nde çatılarda biriken karlar nedeniyle tehlikeli bir hadise yaşandı.

FACİADAN KIL PAYI KURTULDU

Bir iş yerinden çıkan vatandaş, sokakta yürürken çatıdan düşen karları son anda fark edince olası bir faciadan kurtuldu. Bitlis Belediyesi karla mücadele ekipleri, olay sonrası iş yerlerinin önünde biriken karları temizlemek için saatler süren çalışma gerçekleştirdi.