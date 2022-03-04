Doğu'da kış geri döndü; 1353 yerleşim yerine ulaşım yok (2) - Son Dakika
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Doğu'da kış geri döndü; 1353 yerleşim yerine ulaşım yok (2)

04.03.2022 14:07
Doğu'da kış geri döndü; 1353 yerleşim yerine ulaşım yok (2)

TIR'LAR YOLDA KALDI, KAZALAR OLDUKars'ta dün akşam başlayan kar yağışı, bugün de etkisini sürdürdü.

TIR'LAR YOLDA KALDI, KAZALAR OLDU

Kars'ta dün akşam başlayan kar yağışı, bugün de etkisini sürdürdü. Kent merkezi beyaza bürünürken, tipi nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı Kars-Iğdır yolunda kalan TIR'lar için ekipler çalışma başlattı. Kar yağışı nedeniyle 2 noktada da trafik kazası meydana geldi. Merkezden Şirinköy, Yemençayır, Yaylacık ve Türkmeşen köylerine giden öğretmenlerin taşındığı servis aracı, Dağpınar bölgesinde otomobille çarpıştı. Kazada sadece araçlarda hasar oluştu. Kars- Ardahan yolunda ise 2 araç çarpışırken, 1 kişi yaralandı. Hasar gören araçlar, daha sonra çekiciyle bölgeden kaldırıldı.

Volkan KARABAĞ/ KARS,


Doğu'da kış geri döndü; 1353 yerleşim yerine ulaşım yok (2)
Doğu'da kış geri döndü; 1353 yerleşim yerine ulaşım yok (2)
Doğu'da kış geri döndü; 1353 yerleşim yerine ulaşım yok (2)
Doğu'da kış geri döndü; 1353 yerleşim yerine ulaşım yok (2)
Doğu'da kış geri döndü; 1353 yerleşim yerine ulaşım yok (2)
Doğu'da kış geri döndü; 1353 yerleşim yerine ulaşım yok (2)
Doğu'da kış geri döndü; 1353 yerleşim yerine ulaşım yok (2)
Doğu'da kış geri döndü; 1353 yerleşim yerine ulaşım yok (2)
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Tragger, Kars, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Doğu'da kış geri döndü; 1353 yerleşim yerine ulaşım yok (2) - Son Dakika


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