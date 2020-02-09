Doğu'da kış - İl Özel İdare ekiplerinin zorlu yol açma çalışmaları - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 2 bin 7 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle 765 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Kar ve tipi nedeniyle Edremit, Gürpınar, Çatak, Muradiye Özalp, Saray ve Tuşba ilçelerindeki tüm mahallelerin yolu kapandı. Kentin tamamında etkili olan kardan dolayı ulaşımda aksamalar yaşanırken, vatandaşlar da kaldırımlarda yürümekte zorlandı.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı koordinasyonunda yaklaşık bin personel ve 250 araçtan oluşan kar timleri, gece boyunca kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ekipler, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanı Halil İbrahim Ateş, kent ulaşımında sıkıntı yaşanmaması için vatandaşlardan dikkatli olmalarını, toplu taşıma araçlarını kullanmalarını istedi.

Vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde, araçlarının üzerinde biriken karı temizledi.

Hakkari

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 326 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri 101 köy ile 225 mezra yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Beyaza bürünen kentte belediye ekipleri de kent merkezinde karla mücadele çalışması başlattı. Vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önündeki karları temizledi.