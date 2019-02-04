Son Dakika Haberleri: Doğu'da Kış Kilis'te Bahar

Doğu'da Kış Kilis'te Bahar

1 saat önce

Kilis'te, havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar parklara koştu.

Doğu'da Kış Kilis'te Bahar, System.String[]
Kilis'te, havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar parklara koştu.

Türkiye genelinde etkili olan kış nedeniyle vatandaşlar, kış ile mücadele ederken, Kilis'te, 2 aydır etkili olan soğuk havanın ardından bugün havanın güneşli olması nedeniyle vatandaşlar çarşıya pazara çıktı. Parklarda banklarda oturan vatandaşlar, güneşlenerek, baharı aratmayan havada geziyorlar. Kilis'te, bu yıl önceki yıla oranla yağış miktarı iki katına çıktı. 3 yıldır kuraklıkla boğuşan Kilis'te, yağmurların fazla olması nedeniyle kuraklık tehlikesini atlattı. Bahar havasında dolaşan vatandaşlar, havaların iyi olması nedeniyle güneşi görünce çarşıya çıktıklarını, havanın adeta bahar havası olduğunu ifade ettiler. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:54 Kaynak: İHA

Türkiye, Kilis, Güncel
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