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Doğu'da kışın korkulu rüyası tipi "kar şelalesi" görüntülendi - Son Dakika

Doğu'da kışın korkulu rüyası tipi "kar şelalesi" görüntülendi

12.01.2022 10:04

Doğu Anadolu'da kışın sıklıkla görülen ve yüksek kesimli bölgelerde etkisini gösteren tipinin oluşturduğu "kar şelalesi" kameraya yansıdı.

Doğu Anadolu'da kışın sıklıkla görülen ve yüksek kesimli bölgelerde etkisini gösteren tipinin oluşturduğu "kar şelalesi" kameraya yansıdı.

Türkiye'de kışın en sert geçtiği bölge olan ve şu sıralar yüksek kesimleri kar yağışından tamamen beyaza bürünen Doğu Anadolu'da kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Özellikle 2 bin metre rakımın üstündeki bölgelerde rüzgarın etkisiyle neredeyse kış boyunca etkili olan tipi, hayatı olumsuz etkiliyor.

Iğdır'ın Aras Dağları'ndaki yüksek kesimli noktalarda oluşan tipi sırasında tepelerden rüzgarla düşen küçük kar parçacıklarının düşük rakıma doğru akması adeta şelaleyi anımsattı.

Özellikle köy ve şehirler arası yollarda sürücüler ile vatandaşların "korkulu rüyası" tipinin beraberinde getirdiği karların tepe ve yamaçlardan akması Anadolu Ajansı (AA) muhabirince görüntülendi.

Doğu'da kışın korkulu rüyası tipi kar şelalesi görüntülendi
Doğu'da kışın korkulu rüyası tipi kar şelalesi görüntülendi
Doğu'da kışın korkulu rüyası tipi kar şelalesi görüntülendi
Doğu'da kışın korkulu rüyası tipi kar şelalesi görüntülendi

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Doğu Anadolu, Türkiye, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu'da kışın korkulu rüyası tipi 'kar şelalesi' görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doğu'da kışın korkulu rüyası tipi "kar şelalesi" görüntülendi - Son Dakika
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