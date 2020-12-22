Doğu'da kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu - Son Dakika

Doğu'da kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu

22.12.2020 21:59

Van, Hakkari, Bitlis, Muş'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

Van, Hakkari, Bitlis, Muş'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

Van'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla kentin en işlek bölgelerinden Cumhuriyet, Kazım Karabekir caddeleri ile Beşyol Meydanı boş kaldı.

Kentin farklı bölgelerinde uygulama yapan polis ekipleri, tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Muş

Muş'ta sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla en işlek cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü kentte polis ekipleri, denetim yaparak kısıtlamaya uymayan sürücü ve kişilere cezai işlem uyguladı.

Gün içerisinde yüzlerce kişinin dolaştığı Lale Parkı'nda kısıtlamanın başlamasıyla sessizlik hakim oldu.

Bitlis

Bitlis'te sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü.

Polis ekipleri, kısıtlamanın başlamasıyla kentin cadde ve sokaklarında denetimlerini sürdürdü.

Hakkari

Hakkari'de de kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklardaki hareketlilik sona erdi.

Sessizliğe bürünen kent merkezinde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, farklı güzergahlarda kontrol noktaları oluşturarak vatandaş ve sürücülerin sokağa çıkma izinleri olup olmadığını kontrol etti.

Doğu'da kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu
Doğu'da kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu
Doğu'da kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu
Doğu'da kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu

Hakkari, Tuşba, Polis, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu'da kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu - Son Dakika


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