Doğu'da kısıtlamanın ilk gününde sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan, Tunceli ve Erzincan'da sokaklar, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlama nedeniyle boş kaldı.

Ramazan Bayramı arefesi olan yasağın ilk gününde Erzurum'da gıda satışının yapıldığı market ile fırınların bulunduğu yerlerde az da olsa insan hareketliliği görüldü.

Alışverişe çıkan vatandaşlar, Cumhuriyet, Bankalar, Terminal ve Yoncalık caddelerinin yanı sıra Havuzbaşı Kent Meydanı, Yakutiye Kent Meydanı ile Tebrizkapı ve Erzincankapı semtlerinde kısmen yoğunluk yaşanmasına sebep oldu.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aldıkları sıkı tedbirler kapsamında sosyal mesafenin korunması ve vatandaşların alışverişlerini yaptıktan sonra evlerine dönmeleri için anons yaptı.

Ana cadde ve bağlantı noktalarına bariyer kurarak araç geçişlerine kontrollü izin veren ekipler, yoğunluk yaşanan bölgelerde vatandaşların maske ve eldivensiz dışarı çıkmamaları için uyardı.

Tunceli

Tunceli'de 4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde devriyelerini artırdı.

Uygulamanın başlaması ile polis ekipleri, sokakta karşılaştıkları vatandaşlara kimlik kontrolü yaparak sokağa çıkma gerekçelerini sordu, kısıtlama uygulamasını hatırlattı.