Doğu'da kısıtlamanın ilk gününde sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan, Tunceli ve Erzincan'da sokaklar, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlama nedeniyle boş kaldı.

Ağrı kent merkezi de sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe büründü.

Kentin en işlek cadde ve sokakları ile mahallelerde uygulama yapan polis, karşılaştıkları vatandaşları kısıtlamayı hatırlatarak zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları için uyardı.

İhtiyaçlarını karşılamak için fırın ve marketlere giden az sayıda kişinin de maske taktığı gözlendi.

Eleşkirt ilçesinde de vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uyarak evlerinde kaldı.