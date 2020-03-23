Doğu'da koronavirüse karşı "evde kal" anonsları yapılıyor - Son Dakika
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Doğu'da koronavirüse karşı "evde kal" anonsları yapılıyor

6 saat önce

Bingöl, Siirt ve Elazığ'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı vatandaşlara evde kalmaları için anonslarla uyarı yapılıyor.

Bingöl, Siirt ve Elazığ'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı vatandaşlara evde kalmaları için anonslarla uyarı yapılıyor.

Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmaları sınırlandırılmasına rağmen yasağa uymayanları polis ve zabıta ekipleri ikazda bulunarak evlerine gönderiyor.

Bazı müftülüklerce de merkezi sistemle okunan ezanın ardından vatandaşlara anonslarla uyarıda bulunuluyor.

Anonslarda, "Lütfen zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım. Evlerinizde kalmanız sizler ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemli." ifadeleri kullanılıyor.

Bingöl'de Genç Caddesi'nde zabıta ekipleri cadde ve sokaklarda yaptıkları anonslarla 65 ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin dışarı çıkmalarının kısıtlandığını hatırlatarak, diğer vatandaşlara da evde kalmaları uyarısı yapıyor.

Ekipler, sokakta tespit ettikleri 65 ve üzeri vatandaşları gerekli uyarının ardından evlerine gönderiyor.

Bingöl İl Müftülüğü ise merkezi sistemle ezan okunmasının ardından anonsla vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulunuyor.

Valilik bünyesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince evden çıkmaları kısıtlanan 65 ve üstü yaşlılar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçları evlerine ulaştırılıyor.

Doğu'da koronavirüse karşı evde kal anonsları yapılıyor

Elazığ, Bingöl, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 06:27 Kaynak: AA

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