Doğu'da Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

Doğu'da Kovid-19 tedbirleri denetimi

Van ve Hakkari'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi gerçekleştirildi.

Van ve Hakkari'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelgenin ardından Vali, kaymakam ve belediye başkanlarının da katılımıyla maske, mesafe ve temizlik konularında denetimler yapıldı.

Van

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, kurum müdürleri ile çarşı merkezinde yürütülen denetimlere katıldı.

Berber, lokanta, taksi ve minibüs durakları, kafeler ile diğer iş yerlerini gezen Bilmez ve beraberindekiler, vatandaşlara tedbirler konusunda uyarılarda bulundu.

Bilmez, yaptığı açıklamada, pandemiye karşı alınan tedbirlere uyulması hususunda farkındalık için vatandaşları daha bilinçli davranmaya teşvik ettiklerini söyledi.

Van'da en riskli bölgenin şu an şehir merkezinde ana arterlerin bulunduğu yerler olduğunu belirten Bilmez, " Van şimdiye kadar çok başarılı bir sınav verdi ama şimdi ise özellikle yaşlı kesimde karnemiz bozuk. Onun için büyüklerimizi, yaşlılarımızı muhafaza etmek için daha duyarlı davranacağız onların da daha duyarlı davranması için hep birlikte bir çaba sarf edeceğiz. Uymayanları hep beraber uyaracağız, hep birlikte bu kurallara uyarak bu pandemiden kendimizi, ailemizi, ülkemizi kurtaracağız" dedi.

Hakkari

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, kent genelinde gerçekleştirilen denetimlere katıldı.

İş yerleri, toplu taşıma araçları ve alışveriş alanlarında incelemelerde bulunan Vali Akbıyık, vatandaş ve esnaftan sosyal mesafenin korunması, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uygun hareket edilmesini istedi.

Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaymakamlar, vali yardımcıları, kurum müdürleri, jandarma, polis, belediye ekipleri, okul müdürleri ve muhtarlarla alanda Kovid-19 denetimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hastalığın önüne geçmek için kurum ve kuruluşlarla tüm imkanları seferber ederek çaba gösterdiklerini belirten Akbıyık, şöyle konuştu:

"Hepimizin sağlığı için bu denetimleri artırmamız gerekiyor. Burada daha önce Sağlık Bakanlığının öneri ve görüşleri ile İçişleri Bakanlığımızın genelgeleri doğrultusunda gerekli kuralları uyguladık. Bugün itibariyle yeni bir karar aldık. Bugünden itibaren düğünleri iki saate indirdik. Ayrıca saat 13.30'dan 17.30'a kadar 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirdik. Denetimlerimiz kapsamlı şekilde devam edecek."

Denetime, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kurum amirleri ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

"Mahalle Denetim Ekipleri" çalışmalara başladı

Ayrıca, İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen "İzolasyon Tedbirleri" genelgesi kapsamında Hakkari Valiliğince, öğretmen polis, muhtar ve müftülük görevlilerinden "Mahalle Denetim Ekipleri" kuruldu.

Denetim kapsamında mahalleleri gezerek iş yerlerinde incelemede bulunan ekipler, sosyal mesafe, maske, dezenfektan kontrolü yaptı.

Şemdinli ilçesinde de Kaymakam Yakup Güven'in yerine vekaleten bakan Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Belediye Başkanı Tahir Saklı ve İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel ile denetime katıldı.

Kent merkezindeki cadde ve sokakları gezen Doğramacı ve beraberindekiler, esnaf ve vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.

Vatandaşlara maske dağıtılan denetimde, emniyet ve belediyeye ait araçlardan bilgilendirme amaçlı anons yapıldı.

Doğu'da Kovid-19 tedbirleri denetimi

Koronavirüs, Jandarma, Hakkari, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 15:32

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu'da Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika
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