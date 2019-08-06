Son Dakika Haberleri: Doğu'da kurban pazarlarında hareketlilik sürüyor
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Doğu'da kurban pazarlarında hareketlilik sürüyor

1 saat önce

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Ağrı, Kars ve Iğdır'da, Kurban Bayramı dolayısıyla kurban pazarlarında yoğunluk arttı.

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Ağrı, Kars ve Iğdır'da, Kurban Bayramı dolayısıyla kurban pazarlarında yoğunluk arttı.
Ağrı
Türkiye'de küçükbaş ve büyükbaş hayvan varlığı bakımından önemli illerden Ağrı'da, Kurban Bayramı'na günler kala kurban pazarlarında hareketlilik devam ediyor.
Kentten batı illerine kurbanlık sevkiyatı aralıksız sürerken, Ağrı Hayvan Borsası da en yoğun günlerini yaşıyor.
Pazara akın eden vatandaşlar bu yıl uygun fiyata kurbanlık bulabilmenin mutluluğunu yaşarken, besiciler ise günler öncesinden hayvanlarını elden çıkarıyor.
Sabahın erken saatlerinde batı illerine sevkiyat ile besicilerin vatandaşlarla kıran kırana pazarlıklarının yaşandığı borsada, yoğunluk gün boyu devam ediyor.
Bölgede besicilerin tercihi olan simental cinsi boğalar pazarda da ilgi görürken, bugün de yaklaşık 1 ton ağırlığındaki 4 boğa satışa çıkarıldı.
Hayvan sahipleri satışa çıkardıkları kurbanlıkları satabilmek, vatandaşlar ise uygun fiyata alabilmek için uzun süre pazarlık ediyor.
Kurban Bayramı, Türkiye, Iğdır, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:25 Kaynak: AA
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