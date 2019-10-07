Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden uyarı do
Son Dakika Güncel Haber

Meteorolojiden uyarı do

14 dakika önce

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyrettiği Doğu Anadolu bölgesi için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden uyarı do, System.String[]

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyrettiği Doğu Anadolu bölgesi için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli ve yer yer fırtınalı (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 5, Erzurum ve Kars'ta 6, Ağrı'da 9, Erzincan'da 10, Iğdır'da 16 derece.

Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri ise; Iğdır'da 28, Ağrı'da 22, Erzincan'da 25, Kars'ta 20, Ardahan'da 18, Erzurum'da 19 derece olacak.

Öte yandan bölgede en düşük hava sıcaklığı Erzincan Refahiye'de 2,4 en yüksek sıcaklık ise Iğdır merkezde 30 derece olarak ölçüldü. - ERZİNCAN

Erzincan, Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Dışişleri Bakanı'ndan harekat açıklaması: Bölgeyi terörden temizleyeceğiz
Yiğit Bulut'un Bahçeli ile ilgili paylaşımı MHP'lileri çıldırttı Son dakika: ABD, Türkiye sınırındaki bölgelerden çekildi Rize'de sel ve heyelandan dolayı yollar ulaşıma kapandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 10:21:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden uyarı do
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]