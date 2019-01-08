Son Dakika Haberleri: Doğu'da Okullara Kar Tatili

Doğu'da Okullara Kar Tatili

1 saat önce

YOĞUN kar yağışının etkili olduğu Doğu'da Ağrı'nın Eleşkirt İlçesi, Erzincan, Kars ve Muş'ta okullar yarın için tatil edildi.

Doğu'da Okullara Kar Tatili, System.String[]
YOĞUN kar yağışının etkili olduğu Doğu'da Ağrı'nın Eleşkirt İlçesi, Erzincan, Kars ve Muş'ta okullar yarın için tatil edildi. 

Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve yollarda oluşacak buzlanma nedeniyle öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için eğitime yarın için ara verildiği bildirildi. Ayrıca, yoğun kar yağışı sebebiyle Erzincan- Gümüşhane karayolu ulaşıma kapandı.

Kars Valiliği de yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde okullarda tatil kararı aldı. Valilik açıklamasında şöyle denildi:

"İlimizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle; ilimiz genelindeki tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 09.01.2019 Çarşamba günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personeller de idari izinli sayılacaktır."

Muş Valiliği de olumsuz hava şartları ve beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle il merkezi, ilçe ve köylerde eğitime yarın için bir gün ara verildiğini bildirdi. Valilik, 9 Ocak Çarşamba günü hamile ve engelli personelin de izinli sayılacağını açıkladı.

Ağrı da ise Eleşkirt Kaymakamlığı okulları tatil etme kararı aldı. 9 Ocak Çarşamba günü engelli ve hamile kamu personeli de izinli sayılacak. - Ağrı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:39 Kaynak: DHA

Kars, Eleşkirt, Ağrı, Erzincan, Güncel
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