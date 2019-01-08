Doğu'da Okullara Kar Tatili (2)
48 dakika önce
ARDAHAN'DA DA OKULLAR TATİLArdahan Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi.
ARDAHAN'DA DA OKULLAR TATİL Ardahan Valiliği
, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi. Valilik açıklamasında, "İlimiz genelinde etkili olan kar ve fırtına sebebiyle ilk ve orta dereceli okullar 09.01.2019 Çarşamba
günü tatil edilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır" denildi.
Bu arada, etkili olan yağış sebebiyle Ardahan-Posof-Türkgözü yolundaki 2 bin 540 rakımlı Ilgar Geçidi ve Ardahan-Şavşat-Artvin yolu üzerindeki 2 bin 640 rakımlı Sahara Geçidi kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:13 Kaynak: DHA
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