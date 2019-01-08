Son Dakika Haberleri: Doğu'da Okullara Kar Tatili (3)

Doğu'da Okullara Kar Tatili (3)

38 dakika önce

AĞRI'DA EĞİTİME ARA VERİLDİOlumsuz hava şartlarının etkisini sürdürdüğü Ağrı'da Valilik, merkez ve köylerde eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.

Doğu'da Okullara Kar Tatili (3), System.String[]
AĞRI'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Olumsuz hava şartlarının etkisini sürdürdüğü Ağrı'da Valilik, merkez ve köylerde eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi. Valilik açıklamasında, 9 Ocak Çarşamba günü okulların tatil edilmesinin yanısıra hamile ve engelli personelin de izinli sayılacağı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:22 Kaynak: DHA

Ağrı, Güncel
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