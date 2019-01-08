Doğu'da Okullara Kar Tatili (3)
38 dakika önce
AĞRI'DA EĞİTİME ARA VERİLDİOlumsuz hava şartlarının etkisini sürdürdüğü Ağrı'da Valilik, merkez ve köylerde eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.
AĞRI'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ
Olumsuz hava şartlarının etkisini sürdürdüğü Ağrı
'da Valilik, merkez ve köylerde eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi. Valilik açıklamasında, 9 Ocak Çarşamba
günü okulların tatil edilmesinin yanısıra hamile ve engelli personelin de izinli sayılacağı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:22 Kaynak: DHA
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