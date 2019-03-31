Doğu'da Oy Kullanma İşlemi Sona Erdi
37 dakika önce
Doğu'da oy kullanma işlemi sona erdiİHA - Doğu'da oy kullanma işlemi sona erdi.
Doğu'da oy kullanma işlemi sona erdi
İHA - Doğu'da oy kullanma işlemi sona erdi. Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sandıkların açılması bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:49 Kaynak: İHA
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