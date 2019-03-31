Son Dakika Haberleri: Doğu'da Oy Kullanma İşlemi Sona Erdi

Doğu'da Oy Kullanma İşlemi Sona Erdi

37 dakika önce

Doğu'da oy kullanma işlemi sona erdiİHA - Doğu'da oy kullanma işlemi sona erdi.

Doğu'da oy kullanma işlemi sona erdi

İHA - Doğu'da oy kullanma işlemi sona erdi. Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sandıkların açılması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:49 Kaynak: İHA

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