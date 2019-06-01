Doğu'da sağanak yağış bekleniliyor
18 dakika önce
Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor.
Doğu Anadolu Bölgesi
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:55 Kaynak: İHA
'nde gök gürültülü sağanak yağış bekleniliyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi beklenen bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. Bölgede rüzgarın güneybatı ve yer yer kuzeyli yönlerden hafif, zamanla orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Gece en düşük hava sıcaklığı Kars
'ta 5, Ardahan
'da 6, Erzurum
ve Ağrı
'da 7, Erzincan
'da 18, Tunceli
ve Iğdır
'da 16 derece ölçüldü.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıklarının Iğdır'da 34, Tunceli'de 30, Erzincan'da 28, Erzurum, Kars ve Ağrı'da 26, Ardahan'da 25 derece olması öngörülüyor. - ERZİNCAN
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