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Doğu'da sağanak yağış bekleniliyor

38 dakika önce

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği Doğu Anadolu Bölgesi'nde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Doğu'da sağanak yağış bekleniliyor, System.String[]

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği Doğu Anadolu Bölgesi'nde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kars, Ardahan, Erzurum, Erzincan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.


İl il sıcaklıklar;


Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum'da 11, Kars'ta 12, Ağrı'da 13, Iğdır'da 20, Erzincan'da 17, Ardahan'da 10 derece ölçüldü.


Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzurum'da 27, Kars'ta 28, Ağrı'da 32, Iğdır'da 33, Erzincan'da 31, Ardahan'da 26 derece olacak. - ERZİNCAN

Erzincan, Ardahan, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 09:11 Kaynak: İHA
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